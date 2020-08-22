Посадка борта, на котором в Берлин доставили Навального, по соображениям безопасности была заявлена в другом аэропорту

Посадка самолета, на котором в Берлин был доставлен Алексей Навальный, по соображениям безопасности была заявлена в другом аэропорту германской столицы — Шёнефельде. Об этом сегодня пишет немецкое издание «Бильд». Изначально, согласно данным портала Flightradar, спецборт должен был приземлиться в Шёнефельде, но самолет сел в итоге в военной части другого аэропорта — Тегель. По данным источников «Бильд», это была «сознательная маскировочная тактика» с целью дезинформации, которая была запущена по соображениям безопасности.

Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». Как сообщили в больнице, врачи сейчас проводят диагностику его состояния. Организатором рейса выступил фонд «Кино во имя мира»