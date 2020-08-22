Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в понедельник встретится в Литве с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на команду Тихановской. Ранее агентство, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Бигэн в скором времени собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее подтвердил информацию о готовящемся визите замглавы госдепа в Москву, отметив, что Белоруссия станет одной из центральных тем переговоров. Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.