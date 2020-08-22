Соловей: Лукашенко продолжит быть президентом Белоруссии из-за слабости оппозиции

Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.

«Ключевой фактор – это время, а второй – поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», — сказал он.

Соловей подчеркнул, что если стратегия действия участников протестов не изменится в течение ближайших двух дней, то «в этой драме определится перелом в пользу Лукашенко». Перспективы коренных изменений в Белоруссии в ближайшее время оценить пока трудно, добавил политолог.