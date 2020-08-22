Еженедельная акция солидарности с протестующим и хабаровчанами прошла в Петербурге без задержаний, но с песнями.

Акция под названием «Покорми голубей» на пике собрала порядка 200 человек и продлилась часа четыре. Полиция которую неделю лишь предупреждает граждан об ответственности, но не разгоняет. Лишь когда протестующие выстраивались у проезжей части, а проезжающие машины, сигналили им, вдоль дороги выстроили Росгвардейцев. Так было и неделю назад. Большую часть техники силовики прячут на соседних улицах. Собравшиеся держали разнообразные плакаты в поддержку Хабаровска, Белоруссии, политика Алексея Навального и против президента Владимира Путина. Некоторые протестовали лёжа прямо на тротуарной плитке. Лозунгов почти никто не выкрикивал. Ожило мероприятие лишь внезапное шествие кришнаитов с песнями. Часть протестующих присоединились к ним и водило хороводы, размахивая плакатами. По всему было видно, что полиция не знала, что с ними делать.

Подобные акции прошли сегодня в 12 городах России в том числе и в Москве. Задержали лишь одного человека в Самаре.