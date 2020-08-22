Алексей Навальный этим утром был доставлен в берлинскую клинику «Шарите», где будет проходить курс лечения

Политик Алексей Навальный этим утром был доставлен в берлинскую клинику «Шарите», где теперь будет проходить курс лечения. Его соратники считают, что политика отравили в России.

В Берлине врачи начали обширную медицинскую диагностику Алексея Навального. Его состояние, по словам медиков, остаётся стабильно тяжёлым. В клинике «Шарите» отметили, что обследование займёт некоторое время. После его завершения и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие этапы лечения, сообщается на сайте клиники. Она считается одной из лучших в Европе. В Берлин Навального привезли из Омска, где основатель Фонда борьбы с коррупцией в течение двух суток находился в реанимации. Вывезти его за границу близкие политика и соратники длительное время не могли. Долго не разрешали ни омские, ни московские врачи из центров Бурденко и Пирогова, приехавшие в Омск и проводившие несколько консилиумов. При этом к немецким врачам, профессиональным реаниматологам, как отмечала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, жену Навального Юлию не допустили.

Ситуация изменилась после звонков российскому президенту европейских лидеров — канцлера Германии и президента Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. А также письма Владимиру Путину Юлии Навальной с требованием отпустить её мужа лечиться за границей. Кроме того с Путиным пообщался глава Евросовета Шарль Мишель, ему президент сказал, что Навальный, цитата по агентству Reuters, «заболел». Самолет с политиком на борту только ранним утром по Москве вылетел в Берлин. Вместе с Навальным полетела жена. Самолет медицинской эвакуации с политиком приземлился в другом аэропорту столицы Германии. Как пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники, немецкие власти провели целую спецоперацию прикрытия ради безопасности, а самолёт сел на военной полосе. Тем временем омский минздрав, чьи врачи противились вывозу Навального за границу, сегодня объявил о готовности помочь Германии с лечением политика.

Навальному стало плохо в четверг во время перелёта из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в Омске. Точный диагноз врачи за это время политику поставить так и не смогли. Сказали о нарушении обмена веществ. При этом российские врачи исключили отравление политика.