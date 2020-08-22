Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о приведении белорусской армии в полную боевую готовность на фоне протестов. С этим и еще несколькими заявлениями он выступил перед своими сторонниками в Гродно.

На запад Белоруссии, рассказал Лукашенко, передислоцированы основные части вооруженных сил. Все, по утверждениям лидера республики, из-за некой угрозы со стороны войск НАТО вблизи границ с Польшей и Литвой. Их Лукашенко обвинил также в военной поддержке оппозиции и, как он выразился, «альтернативного президента». Свое решение он назвал «самым серьезным за 25 лет».

Впрочем, белорусский президент анонсировал на фоне протестов и некоторые другие меры. Например, он призвал закрыть те предприятия, на которых бастуют рабочие, уже с понедельника.

Те же два дня Лукашенко дал силовикам и на наведение, по его словам, «порядка в стране». Он призвал выявить зачинщиков «беспорядков» и, как отмечается, «подстрекателей и провокаторов». Означает ли это возможный разгон акций протеста, не ясно. Вместе с тем, президент убежден, что их провоцируют из-за рубежа, и даже уверен, что одна из их целей – отделить от Белоруссии Гродненскую область.

Тем временем десятки сайтов СМИ и оппозиционных ресурсов были заблокированы сегодня на территории Белоруссии. Это произошло в преддверии крупной акции протеста, которая должна пройти завтра в Минске. Массовые акции оппозиции запланированы на завтрашний день во всех крупных городах Белоруссии.

Позиции белорусской оппозиции ослабевают, и Александр Лукашенко с большой вероятностью продолжит быть полноправным главой государства. Такое мнение «Эху» высказал политолог Валерий Соловей. Перспективы коренных изменений в Белоруссии в ближайшее время оценить пока трудно, добавил Соловей.

Протесты в Белоруссии не утихают почти две недели – демонстранты не признают результатов президентских выборов, по итогам которых ЦИК объявил победу Лукашенко с результатом около 80%. У его ближайшего конкурента Светланы Тихановской, по утверждениям властей, лишь 10%.