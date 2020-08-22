Власти Ярославля располагают достаточным фондом временного жилья, чтобы предоставить его пострадавшим от взрыва газа

Власти Ярославля располагают достаточным фондом временного жилья, чтобы предоставить его всем пострадавшим от взрыва газа в десятиэтажном панельном доме. В этом ТАСС заверил мэр Ярославля Владимир Волков. Он добавил, что к вечеру понедельника ожидается заключение экспертов о пригодности к проживанию дома, в котором взорвался газ.

Взрыв в панельной десятиэтажке произошел вчера вечером. По уточненным данным, обрушились межэтажные перекрытия с 6 по 1 этажи и внешняя стена здания с 5 по 3 этажи. В результате происшествия повреждены 12 квартир: 6 квартир полностью уничтожены, 6 — частично. Три человека погибли, в том числе ребенок, четверо пострадали. Поисково-спасательные работы завершены.