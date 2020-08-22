Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке «альтернативного президента»

Александр Лукашенко обвинил НАТО в военной поддержке, как он выразился, «альтернативного президента». Выступая во время посещения военного полигона под городом Гродно, президент Белоруссии сказал, что все идет по «плану цветных революций». По его словам, как передает агентство БелТА, при реализации этого сценария «альтернативный президент» должен обратиться к западным государствам с просьбой защитить население и тогда «на Беларуси можно поставить крест». В связи с этим президент поручил военному командованию страны принять «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны.
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