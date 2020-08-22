Силовики оцепили Гостиный двор в Петербурге. Там проходит акция в поддержку Алексея Навального, жителей Хабаровска, Белоруссии и Башкирии. Как передает «Росбалт», у здесь замечены более 25 единиц полицейской техники, ОМОНа и Росгвардии, включая пять автозаков и 15 автобусов. В течение 2,5 часов у «Гостиного двора» стоят около 150 человек с плакатами, призывающими остановить насилие силовиков в Белоруссии и расследовать отравление Навального. Все это время полицейские не вмешивались в происходящее, лишь предупреждая, что акция не согласована. Сейчас вдоль дороги выстроилась длинная цепь из росгвардейцев в полной амуниции — они стоят на расстоянии 6 метров друг от друга. Задержаний пока нет.