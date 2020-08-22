Врачи берлинской клиники «Шарите» проводят обширную медицинскую диагностику Алексею Навальному

В сообщении больницы говорится, что после завершения обследований и после консультации с семьей врачи прокомментируют заболевание, с которым поступил политик, и дальнейшие этапы лечения.

Навальный был госпитализирован утром 20 августа с подозрением на отравление в омскую больницу. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Соратники Навального и его жена требовали перевезти политика на лечение в немецкую клинику, однако омские врачи не давали на это согласия, объясняю нестабильным состоянием пациента. При этом главврач омской больницы скорой помощи №1 исключил версию отравления оппозиционера, с чем не согласны в окружении Навального. Врачи в Омске разрешили отправить Навального в Германию спустя сутки после прибытия за ним спецсамолета из ФРГ.

Сложно понять, почему действительно политика Алексея Навального так долго не могли вывезти из омской больницы в Германию. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он при этом отметил, что наиболее важно сейчас, что Алексей Навальный уже в Берлине. Виноградов подчеркнул, что вполне можно допустить, что влияние на принятие решения оказала именно реакция мирового сообщества.