Александр Лукашенко уверен, что ОДКБ поддержит его усилия против организаторов протестов в стране. Последние, по его словам, действуют из-за рубежа. Президент Белоруссии сказал, что власти страны вынуждены держать солдат на улицах городов для обеспечения порядка вместо защиты границ республики. «Беларусь на поругание никому не отдадим», — заявил Лукашенко на митинге в Гродно. Александр Лукашенко призвал «простить милиционеров, если они, как он выразился, «где-то ошиблись». Кроме того, Лукашенко утверждал, что 60% видео в интернете с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, — постановочные.

В МВД ранее заявляли, что за три дня массовых акций задержано около 6 тысяч человек. Выходившие на свободу задержанные рассказывали об избиениях и пытках со стороны силовиков. Более 700 человек обратились в СК с заявлениями о травмах, полученных при задержаниях и в местах временного содержания. Официально власти признали погибшими трех протестующих.