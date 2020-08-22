Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов в Гродно и обещаний местных властей пойти на уступки протестующим сменил губернатора Гродненской области. Новую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, они ее поддержали.

В отставку отправлен губернатор Владимир Кравцов. Его кресло займет министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник. Именно он в начале недели сбежал от протестующих медиков под крики «Позор!». Врачи требовали от министра пустить их к задержанным на массовых акциях протеста. Он отказался это делать, за это его освистали. На посту министра Караник в период пандемии резко ограничил количество информации от своего ведомства. Оно не публиковало статистику по заболеваемости коронавирусом в каждом регионе — только в целом по стране.

Указ о назначении Караника Александр Лукашенко подписал на фоне массовых протестов в Гродно. Пятого по численности населения города в Белоруссии. В конце прошлой недели на улицы Гродно в рамках общенациональной акции «За свободу» вышли по оценке портала tut.by 40 тысяч человек. Именно Гродно стал первым городом в стране, где власть пошла на уступки оппозиции. Людям разрешили митинговать на центральных площадях и улицах, обещали дать телеэфир, полицейское начальство публично извинилось за задержания протестующих. Сотни человек отпустили, по их жалобам начали разбирательство. Власти также обещали не оказывать давления на бастующих сотрудников предприятий.

Лукашенко также потребовал сегодня от КГБ и МВД обеспечить в эти выходные порядок на улицах Гродно и других городов области. Гродно — областной центр, расположенный вблизи границы с Польшей и Литвой. Лукашенко на днях объявил, что в Гродно «уже вывешивают польские флаги».