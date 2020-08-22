Медицинские маски, которые продаются в московском метро, с понедельника станут дешевле на 5 рублей. Как сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта, на любой станции метро, МЦД и в пригородных кассах электричек стоимость масок снизится с 15 до 10 руб. за штуку. Дептранс напоминает, что ношение масок в общественном транспорте по-прежнему обязательно.