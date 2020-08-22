Глава Всемирной продовольственной программы предупредил о серьезных последствиях пандемии коронавируса. В интервью ТАСС, Дэвид Бизли сказал, что мир ожидает голод «библейских масштабов». Для его предотвращения организации необходимы почти $5 млрд, причем в ближайшие полгода.
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