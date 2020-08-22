Власти Чечни готовы заплатить почти 3 млн руб на проведение концерта ко Дню чеченской женщины. Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок. Как сообщается на этом сайте, концерт с участием более 350 человек, не смотря на карантинные ограничения, пройдет 20 сентября в Грозном, продлится 2 часа, после чего всем женщинам в зале вручат цветы.
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