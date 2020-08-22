В башкирском городе Давлеканово горит кирпичный завод. Площадь пожара, по данным местных экстренных служб, составляет 6 тыс. кв. м. Пострадавших нет. В региональном управлении МЧС сообщили, что на тушение стянуты дополнительные силы и средства. Пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных).
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