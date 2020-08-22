Минздрав Омской области утверждает, что в моче Навального были обнаружены алкоголь и кофеин

Минздрав Омской области утверждает, что в моче Алексея Навального были обнаружены алкоголь и кофеин. Сообщение опубликовано на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». При этом ранее врачи омской больницы, куда был госпитализирован политик, заявляли, что алкоголя в анализах обнаружено не было, а соратники Навального по ФБК заявляли, что оппозиционер вообще не употребляет спиртные напитки.

Сейчас Навальный находится в берлинской клинике Charite, врачи которой проводят диагностику его состояния. Накануне врачи в Омске после нескольких отказов все-таки разрешили транспортировку Навального в Германию на присланном специально за ним самолете. В окружении Навального уверены, что политик был отравлен. Власти говорят, что следов яда в его организме не найдено.