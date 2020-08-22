Больше половины россиян не планируют делать прививку от коронавуируса с использованием отечественной вакцины.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил сегодня, что 52% жителей России не будут прививаться от коронавируса. А более 40% уже готовы сделать прививку с помощью новой вакцины «Спутник». По словам Федорова, в опросе приняли участие более полутора тысяч россиян в возрасте 18 лет и старше.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне – июле. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет — до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что уже получены заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

На Западе российскую вакцину подвергли критике. Там считают, что в ходе испытаний было привито мало людей и предоставлено недостаточно данных о последствиях вакцинации.