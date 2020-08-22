Лукашенко поручил с понедельника закрыть предприятия, работники которых устраивают забастовки

Президент Белоруссии поручил с понедельника закрыть предприятия, работники которых устраивают забастовки. На митинге своих сторонников в Гродно Александр Лукашенко сказал, что это не повредит экономике, но поможет стабилизировать ситуацию.

Лукашенко также назвал постановочными больше половины снимков избитых людей во время протестов и призвал простить милиционеров, если те, как он выразился, «где-то ошиблись».