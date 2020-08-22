Сотрудники СК, по данным источников РБК, провели обыски в нескольких офисах компании РЖД

Сотрудники Следственного комитета, по данным источников РБК, провели обыски в нескольких офисах компании «Российские железные дороги». По словам собеседников издания, обыски проходили на этой неделе в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии за период до 2015 года.