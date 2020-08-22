В России за сутки скончался ещё 121 пациент с коронавирусом. Такие данные представил Оперативный штаб. За день чиновники зарегистрировали свыше четырёх тысяч девятисот случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие зарегистрированы более чем в 80 регионах.