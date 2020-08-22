Больше половины россиян не готовы сделать прививку от коронавируса, показал опрос ВЦИОМ

Больше половины россиян — 52% — не готовы сделать прививку от коронавируса, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, 42% опрошенных ответили, что скорее готовы. Он уточнил, что в опросе участвовала тысяча шестьсот человек в возрасте от 18 лет, передаёт агентство ТАСС.

В середине августа российские власти объявили, что наша страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Впрочем, целый ряд специалистов считает, что препарат разработали в слишком сжатые сроки и что последствия применения пока мало изучены.