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15:05, 22 августа 2020

В ООН предупреждают о гигантской нехватке продовольствия в мире из-за пандемии коронавируса

Голод библейских масштабов по выражению главы Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли грозит миру, если не решить проблему с обеспечением людей едой. Хуже всего по его словам ситуация в Латинской Америке, где число голодающих может вырасти на 270 процентов, плачевно обстоят дела как сообщил Бисли агентству ТАСС в Восточной и Центральной Азии, а также Африке. Глава Всемирной продовольственной программы обеспокоен тем, что голод в мире «находится на заоблачном уровне». Невозможность обеспечить продовольствием приведёт к массовой гибели людей, дети от последствий недоедания будут страдать многие годы. Весь мир будет отброшен назад, прогнозирует глава организации при ООН. Решение проблемы требует огромных средств, подчеркнул Бисли. По его оценке на это нужно почти 5 миллиардов долларов только в течение полугода. Эта сумма позволит продолжать гуманитарную деятельность более чем в 80-ти странах. Ранее Бисли говорил, что 250 миллионов жителей планеты до конца года могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия.

Всемирная продовольственная программа была создана в 1963 году. Это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая входит в систему ООН. Она оказывает продовольственную помощь развивающимся странам.



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