Врачи университетской больницы в Берлине начали обследование Алексея Навального

Больница Charité официально подтвердила, что Навальный был принят на лечение. В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После ее окончания с разрешения близких пациента лечащие врачи сделают заявление о заболевании и дальнейших шагах. Обследование займет некоторое время.

Ранее чартерный медицинский самолет совершил посадку в аэропорту Тегель. В сопровождении конвоя полиции Навальный был на специализированной машине бундесвера срочно перевезен в больницу, которая находится недалеко от аэропорта в центре Берлина. Транспортировка была организована фондом Cinema for Peace, который основал успешный немецкий продюсер Яка Бизиль. Фонд активно поддерживает креативных оппозиционеров в различных странах. Два года назад он участвовал в перевозке Петра Верзилова в Берлин.

Ранее Ангела Меркель подчеркнула, что Германия готова оказать Навальному всю необходимую медицинскую помощь в любой больнице Германии. Спикер канцлера подчеркнул, что для этого были предпринята необходимая подготовка. Представительница МИД ФРГ заявила, что немецкая сторона находилась в тесном контакте с российскими властями, чтобы найти «профессиональное и прозрачное решение этой чрезвычайной гуманитарной ситуации». Правительству ФРГ было известно о намерении фонда арендовать чартерный самолет. Его подготовка произошла сразу после того, как Ангела Меркель заявила о желании ФРГ оказать помощь.

Яка Бизиль заявил газете «Бильд», что в настоящее время состояние Навального стабильно. В Берлин вместе с ним прилетела его жена Юлия.

В больнице университета имени братьев Гумбольдт ранее находились на лечении Юлия Тимошенко и Петр Верзилов. Charité – самая крупное научное медицинское учреждение Европы.