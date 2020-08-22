Митинг в поддержку президента Белоруссии проходит сегодня в Гродно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в республике находятся за рубежом, участники волнений получают оттуда финансовую помощь. Об этом он сказал в субботу, выступая в Гродно на митинге своих сторонников.

«Зачинщики — не гродненцы, не белорусы. Они там сидят — под Варшавой, под Вильнюсом И вы видите, куда эти альтернативщики побежали, их же никто не гнобил и не выгонял из Беларуси», — заявил Лукашенко.

Пришедшие скандируют «Беларусь не отдадим» и «Мы сильны вместе».

На сцене поочередно выступают приглашенные гости. Так на сцену вышла и представитель от «Белорусского союза женщин». Она напомнила собравшимся о том, в каком состоянии была Республика, когда на пост президента пришел Лукашенко.

Она также добавила, что у тех, кто сейчас не согласен с политикой Лукашенко не получится раскачать ситуацию в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что власти страны вынуждены держать солдат на улицах городов для обеспечения порядка вместо защиты границ республики.

«Сегодня войска со спецназом должны быть там, на границе, а мы вынуждены держать солдат на улицах городов и площадях, обеспечивая безопасность, правопорядок. Разве это нормально?» — сказал Лукашенко, выступая на митинге в Гродно.