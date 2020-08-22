Глава продовольственной программы ООН предупредил о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил о голоде, как он сказал «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса. Представителя организации цитирует агентство ТАСС. По словам Бисли, данные, которыми располагает ООН указывают на настоящую катастрофу.