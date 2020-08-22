В Великобритании вводят двухнедельный карантин для вернувшихся из Хорватии. Об этом сообщает газета «Гардиан». В Лондоне заявили, что больше не считают Хорватию безопасным направлением. В хорватском министерстве туризма раскритиковали решение британских властей. Там подчеркнули, что Хорватию в условиях пандемии считают безопасной многие европейские страны. В министерстве подчеркнули, что вспышки есть, но они не фиксируются в отелях и каких-либо туристических местах.
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