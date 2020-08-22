МВД Белоруссии объявило о задержании в Минске одного из координаторов протестов. По версии ведомства, он занимался поиском и финансированием новых участников акций. Сегодня в Минске проходят новые акции по итогам президентских выборах. Свои митинги организовали и противники, и сторонники переизбравшегося президента Александра Лукашенко.