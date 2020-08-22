Омские врачи предложили немецкой клинике Шарите помощь в лечении Алексея Навального, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на Министерство здравоохранения. Представитель ведомства сказал, что у российских медиков есть результаты всех первых обследований, которыми они готовы поделиться с коллегами. В Министерстве утверждают, что в организме Навального медики не обнаружили ядов, но нашли алкоголь и кофеин.

Сегодня политика Алексея Навального, который по мнению его близких был отравлен, перевезли на лечение из Омска в Берлин, его доставили в одну из лучших клиник Европы. Комментариев со стороны близких оппозиционера пока не поступало. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в интервью «Эху» отметила, политика вывезли из омской больницы в обход договорённостей.

В Берлине Навального сопровождает супруга.