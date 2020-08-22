В Хабаровске сегодня прошёл очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Как утверждает пресс-служба городской администрации, участвовали полторы тысячи человек. Инициаторы говорят, что митингующих было гораздо больше. Участники в интервью телеканалу Дождь говорили о необходимости возвращения Фургала и критиковали нового губернатора Михаила Дегтярёва в том числе за то, что тот объявил о решении взять ипотеку для покупки квартиры в городе.

Губернатора Сергея Фургала сняли с должности после того, как обвинили в организации убийств в начале двухтысячных.