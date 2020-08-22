Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел армию страны в полную боевую готовность

Лидер республики утверждает, что вблизи границ с Польшей и Литвой происходит движение войск альянса НАТО.

Из-за угрозы западных стран, настаивает Лукашенко, основные части белорусских вооруженных сил были переведены на западное направление. Такое решение он назвал «самым серьезным за четверть века», передает государственное агентство республики БелТА. В качестве одной из причин, как утверждается, является то, что страны НАТО якобы оказывают и военную поддержку оппозиции. В том числе они пытаются продвинуть «альтернативного президента», добавил Лукашенко, не пояснив, о ком идет речь.

Это уже не первое подобное высказывание белорусского президента. Накануне он утверждал, что существует угроза внешнего вторжения с целью отделения Гродненской области, находящейся на границе с Польшей и Литвой. На этом фоне Лукашенко также утверждал, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Белоруссии при первом же запросе по линии ОДКБ и Союзного государства.

Протесты в Белоруссии не утихают почти две недели – демонстранты не признают результатов президентских выборов, по итогам которых ЦИК объявил победу Лукашенко с результатом около 80%. У его ближайшего конкурента Светланы Тихановской, по утверждениям властей, лишь 10%.