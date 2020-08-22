Z Архив новостей новости
5 34 6 6001
14:02, 22 августа 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привел армию страны в полную боевую готовность

Лидер республики утверждает, что вблизи границ с Польшей и Литвой происходит движение войск альянса НАТО.

Из-за угрозы западных стран, настаивает Лукашенко, основные части белорусских вооруженных сил были переведены на западное направление. Такое решение он назвал «самым серьезным за четверть века», передает государственное агентство республики БелТА. В качестве одной из причин, как утверждается, является то, что страны НАТО якобы оказывают и военную поддержку оппозиции. В том числе они пытаются продвинуть «альтернативного президента», добавил Лукашенко, не пояснив, о ком идет речь.

Это уже не первое подобное высказывание белорусского президента. Накануне он утверждал, что существует угроза внешнего вторжения с целью отделения Гродненской области, находящейся на границе с Польшей и Литвой. На этом фоне Лукашенко также утверждал, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Белоруссии при первом же запросе по линии ОДКБ и Союзного государства.

Протесты в Белоруссии не утихают почти две недели – демонстранты не признают результатов президентских выборов, по итогам которых ЦИК объявил победу Лукашенко с результатом около 80%. У его ближайшего конкурента Светланы Тихановской, по утверждениям властей, лишь 10%.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Гозман политик

Советчикам Как и вы, я опасаюсь, что позиционную войну, к которой они, кажется, переходят, выиграют бюрократы. Лукашенко все равно спишут — это мертвый труп, но к власти придут не те прекрасные люди, которых мы видели на площадях, а всякая серая сволочь…

5 388 6 46030 20.08
Блоги

Карина Орлова журналист

«Я ваш большой поклонник»: письмо Трампа Путину 13 лет назад Дональд Трамп написал Путину письмо в 2007 году, поздравив с попаданием на обложку Times и званием человека года…

5 201 6 26456 19.08
Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 239 6 31660 18.08
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Обращение Светланы Тихановской в Европейский Совет Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира…

5 182 6 25339 19.08
8читать ;смотреть
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 111 6 16156 19.08
Блоги

Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…

5 115 6 16573 20.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 236 6 35718 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Координационный совет белорусской оппозиции провел свое первое заседание Координационный совет белорусской оппозиции требует признать состоявшиеся 9 августа выборы недействительными и провести новые…

5 37 6 5648 19.08
Новости

Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин Это подтвердила «Эху» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш…

5 32 6 5040
Блоги

Главврач омской больницы Мураховский назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ По словам Мураховского, состояние пациента на сегодня оценивается как нестабильно тяжелое. Главный врач также считает, что транспортировать Навального нельзя…

5 67 6 10749 21.08
Блоги

+ Главврач омской больницы: «Я не считаю, что российские врачи чем-то могут уступать европейским» Главврач омской больницы: «Я не считаю, что российские врачи чем-то могут уступать европейским» «Если бы пациент был стабилен по своему состоянию, то мои специалисты и консилиум, который мы сегодня проводили, не возражали бы против транспортировки», — подчеркнул Мураховский…

5 120 6 20733 21.08
8читать ;смотреть
Новости

В Германию из Омска направляется самолет с Алексеем Навальным на борту Он вылетел из омского аэропорта рано утром…

5 35 6 6213
Новости

Политика Алексея Навального перевезли из Омска в Берлин Вскоре оппозиционера должны доставить в клинику Шаритэ…

5 26 6 5043
Новости

Олег Навальный пишет в фейсбуке, что побывал у брата Навальный-младший рассказал, что омская больница напомнила ему медсанчасть в исправительной колонии Нарышкино

5 26 6 20619
Новости

Фото Киры Ярмыш Алексея Навального перевозят на лечение в Германию Ранним утром из Омска в Берлин вылетел специальный самолет с необходимым медицинским оборудованием, на борту которого находится политик и его супруга Юлия…

5 26 6 5017
Новости

Навального в сопровождении машин полиции и пожарной службы Берлина скорой помощью доставили в немецкую клинику Шарите Врачи уже проводят диагностику…

5 35 6 6822

Популярное за неделю

Новости

Самолёт, на борту которого находится Алексей Навальный, приземлился в Берлине Политика, он остаётся в коме, в четверг госпитализировали в Омске с подозрением на отравление…

5 49 6 17601
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Логика этого приказа — за гранью реальности. Он сказал: «Слушайте, у меня тут 80%. У вас какие-то 20 человек выбегут против меня на улице. Вы их отлупите и узнайте, кто им заплатил». И Лукашенко реально не предполагал, что это будет такой масштаб…

5 115 6 127245 15.08
#слушать 51:48 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Войдет ли Белоруссия в состав России до конца года?
5 111 6 16125 19.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 407 6 334398 15.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Отравление Навального Отравление Навального «Сработали глуповато, но зато оперативно»...

5 95 6 180928 20.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8693046
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4601591

Сегодня в эфире