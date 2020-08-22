Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту «Жуковский» в Московской области. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Там уточнили, что анонимное сообщение поступило по электронной почте. Здание аэровокзала проверили, ничего подозрительно не нашли.