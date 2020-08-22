Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что новый губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв сумеет стабилизировать ситуацию в регионе. С соответствующими словами Жириновский выступил на акции, посвящённой Дню государственного флага. Политик также выразил надежду, что представитель партии сумеет улучшить жить хабаровчан.

Между тем в Хабаровске сегодня прошёл традиционный субботний митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Участники вышли на акцию седьмую субботу подряд. Как утверждает пресс-служба городской администрации, участвовали полторы тысячи человек. Инициаторы говорят, что митингующих было гораздо больше.

Напомню, губернатора Сергея Фургала сняли с должности после того, как обвинили в организации убийств в начале двухтысячных.