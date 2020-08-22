Полиция сняла усиленное оцепление у здания берлинской клинике Шарите, куда сегодня доставили политика Навального

Полиция сняла усиленное оцепление у здания берлинской клинике Шарите, куда сегодня доставили политика Алексея Навального. Об этом с места событий сообщает агентство РИА Новости.

Фонд, который обеспечивал транспортировку политика известил, что врачи уже приступили к диагностике.

Семья политика уверена, что Навального отравили. Изначально оппозиционер был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Омска. Там медики не нашли следов ядов в организме. Семья добилась разрешения на транспортировку в Европу.