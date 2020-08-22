Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что альянс НАТО приближается к границам страны, чтобы как он выразился «затащить» в республику нового президента». Слова руководителя государства приводит агентство Белта. Лукашенко также сказал, что основные части вооружённых сил Белоруссии приведены в полную боевую готовность. По его словам, это самое серьёзное решение за четверть века.