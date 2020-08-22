Участники событий у Белого дома в 1991 году подняли триколор возле памятника защитникам демократии на Новом Арбате

Традиционная акция была приурочена ко дню государственного флага России, появившегося почти 30 лет назад после попытки путча.

Водружение российского флага на сей раз проходило не в торжественной обстановке. Не было атрибутов предыдущих подобных акций: звукоусиливающей аппаратуры, микрофонов, речей и прежнего гимна – «Патриотической песни» Михаила Глинки. Все из-за того, что формально это не было публичной акцией: указом мэра Москвы Сергея Собянина они все еще запрещены. Лишь несколько десятков человек наблюдали, как небольшая группа во главе с сопредседателем столичного отделения «Партии народной свободы» Михаилом Шнейдером подняла российский флаг. У некоторых триколор был повязан в виде ленточки. Несколько полицейских и даже автозак стояли примерно в двадцати метрах от памятника погибшим защитникам Белого дома – но и они никак не вмешивались в происходящее. Правозащитник Лев Пономарев назвал прошедшее сегодня простой встречей участников событий 1991 года – при этом он надеется, что к юбилею российского флага и попытки путча удастся провести более масштабную акцию.

Некоторые участники акции признались: аналогию событиям августа 91-го они видят и в нынешних протестах в Белоруссии.

Сопредседатель столичного отделения «ПАРНАСа» Михаил Шнейдер отметил, что ежегодно акции памяти событий 1991 года согласовывались с властями, но на этот раз помешала эпидемия коронавируса.