В Белоруссии заблокировали десятки ресурсов местных независимых и иностранных изданий. Против этого выступила Ассоциация журналистов республики.

Недоступными в Белоруссии помимо местных СМИ – в том числе профсоюзной газеты «Солидарность» и Еврорадио — оказались сайты радио Свобода, польского телеканала «Белсат». Кроме того заблокирован раздел сайта российского издания Медиазона о выборах президента республики. власти Белоруссии мешают нормальной работе по разным данным от 40 до 70 интернет-ресурсов. При попытке зайти на большинство из них выдается сообщение, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации республики, сообщает белорусский портал tut.by. Помимо сайтов СМИ жители республики сейчас не могут зайти на страничку оппозиционных политиков, включая Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Николая Статкевича.

Белорусский портал отмечает, что ресурсы блокированы для обычных пользователей, интернет-провайдеры доступ к ним имеют как и раньше. Ситуацию с давлением на СМИ осудила Белорусская ассоциация журналистов. Она потребовала от властей Белоруссии разблокировать доступ ко всем закрытым сайтам. В заявлении, опубликованном в соцсети фейсбук, организация назвала действия официального Минска нарушением прав журналистов. По ее мнению, власть пытается огородить белорусов от информации о протестах стране и насилия силовиков по отношению к демонстрантам. Немедленно прекратить давление на независимые СМИ и обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий требует ассоциация. Она также призвала международные организации поддержать обращение к властям Белоруссии.

Многие пользователи в первые дни массовых протестов в Белоруссии жаловались на неработоспособность сайтов многих независимых СМИ и интернета в целом. Тогда официально об их блокировках не сообщалось, а власти утверждали, что не чинят препятствий для доступа граждан в интернет, отмечает издание Медуза.

Как сообщает РИА, Александр Лукашенко назвал «самым серьезным решением за четверть века» приведение частей ВС в боеготовность и переброску сил на западное направление.