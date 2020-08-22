Врачи университетской больницы в Берлине начали обследование Алексея Навального

Больница Charité официально подтвердила, что Навальный был принят на лечение. В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После ее окончания с разрешения близких пациента лечащие врачи сделают заявление о заболевании и дальнейших шагах. Обследование займет некоторое время.

Ранее чартерный медицинский самолет совершил посадку в аэропорту Тегель. В сопровождении конвоя полиции Навальный был на специализированной машине бундесвера срочно перевезен в больницу, которая находится недалеко от аэропорта в центре Берлина. Транспортировка была организована фондом Cinema for Peace, который основал успешный немецкий продюсер Яка Бизиль. Фонд активно поддерживает креативных оппозиционеров в различных странах. Два года назад он участвовал в перевозке Петра Верзилова в Берлин.

Ранее Ангела Меркель подчеркнула, что Германия готова оказать Навальному всю необходимую медицинскую помощь в любой больнице Германии. Спикер канцлера подчеркнул, что для этого были предпринята необходимая подготовка. Представительница МИД ФРГ заявила, что немецкая сторона находилась в тесном контакте с российскими властями, чтобы найти «профессиональное и прозрачное решение этой чрезвычайной гуманитарной ситуации». Правительству ФРГ было известно о намерении фонда арендовать чартерный самолет. Его подготовка произошла сразу после того, как Ангела Меркель заявила о желании ФРГ оказать помощь.

Яка Бизиль заявил газете «Бильд», что в настоящее время состояние Навального стабильно. В Берлин вместе с ним прилетела его жена Юлия.

В больнице университета имени братьев Гумбольдт ранее находились на лечении Юлия Тимошенко и Петр Верзилов. Charité – самая крупное научное медицинское учреждение Европы.

Семья и коллеги пока не выступали с какими-либо комментариями после завершения транспортировки Навального. Как говорят в фонде, обеспечивавшем перевозку, близкие выступят с заявлением в ближайшие дни, когда о состоянии оппозиционера станет известно больше.

Напомню, семья считает, что Навального отравили. Изначально политика был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Омска. Там медики не нашли следов ядов в организме. Врачи заявили, что основной диагноз – нарушение обмена веществ. Семья усомнилась в том, что медики говорят правду и приняла решение о транспортировке в Европу. При этом близким не сразу удалось добиться разрешения врачей.

Сторонники Алексея Навального накануне в разных регионах России провели одиночные пикеты в поддержку политика. Они состоялись, в том числе, в Москве. Так один из участников столичной акции отметил, что Навальный не первый кого госпитализируют с симптомами отравления.

Другая участница акции в интервью телеканалу Дождь высказала мнение, что акции в поддержку Навального могли бы быть и более массовыми.

На решение об эвакуации Навального в Берлин скорее оказало международное сообщество, чем участники одиночных пикетов. Такое мнение в интервью «Эху» высказал президента фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов подчеркнул, что самое главное это то, что Навального всё же удалось перевезти в Берлин.