Военно-транспортный самолёт Ан-26 экстренно приземлился в аэропорт Перми. Сработал датчик неисправности двигателя, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Там подчеркнули, что никто не пострадал.