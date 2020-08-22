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12:32, 22 августа 2020

Александр Лукашенко вновь заявил, что ему очевидна военная поддержка Западом оппозиции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ему очевидна военная поддержка Западом оппозиции в Белоруссии. Свидетельством, как сказал глава государства, является приближение войск НАТО к границам республики. Как выразился Лукашенко, «они тащат сюда альтернативного президента и делают это всерьёз».



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