Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что ему очевидна военная поддержка Западом оппозиции в Белоруссии. Свидетельством, как сказал глава государства, является приближение войск НАТО к границам республики. Как выразился Лукашенко, «они тащат сюда альтернативного президента и делают это всерьёз».