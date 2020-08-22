Сотрудники белорусского «ГродноАзота» утверждают, что столкнулись с угрозами из-за отказа присоединяться к забастовке

Сотрудники белорусского предприятия «ГродноАзот» утверждают, что столкнулись с угрозами из-за отказа присоединяться к забастовке. С соответствующим заявлением в эфире телеканала СТВ выступил заместитель генерального директора придприятия Ромуальд Барсук.

Барсук добавил, что заявление об угрозах уже в милиции.

Ранее сотрудники целого ряда белорусских предприятий после президентских выборов в республике присоединились к митингам и забастовкам, выражая несогласие с переизбранием Александра Лукашенко.