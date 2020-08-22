Алексея Навального в сопровождении машин полиции и пожарной службы Берлина скорой помощью доставили в немецкую клинику Шарите. Об этом с места событий сообщает корреспондент РИА Новости. Агентство Интерфакс со ссылкой на представителей клиники уточняет, что врачи уже проводят диагностику.

Сегодня утром Навального перевезли в Берлин из Омска на самолёте, специально оборудованном для транспортировки больных в состоянии комы.

В Омске политик были госпитализирован в четверг. Близкие оппозиционера считают, что его отравили. Врачи следов яда в организме не нашли. Семья и коллеги объявляют, что не доверяют местным медикам и потребовали выдать разрешение на перевозку Навального в Европу.