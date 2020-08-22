Политолог допустил, что влияние на решение об эвакуации Навального в Берлин оказало международное сообщество

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов допустил, что влияние на решение об эвакуации политика Алексея Навального в Берлин оказало международное сообщество. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Допустить, что международные переговоры и сигналы повлияли на произошедшее можно, а волна внутри страны [вряд ли]. Волна сочувствия была достаточно большой, но волна активности была скорее микроскопической», — сказал он.

М.Виноградов подчеркнул, что картина событий пока неясна. «Были интересы со стороны федеральных властей в том, чтобы отбросить с себя все обвинения, но количество инцидентов и эксцессов и по диагнозу, и по задержкам нарастало. Критики власти будут говорить о попытке скрыть следы, вывести яд, кто-то будет объяснять организационными нестыковками, отсутствием того, кто брал на себя решение, кто-то будет объяснять ожиданием некого внешнеполитического давления и уступки или размена. Все эти версии имеют право на существование», — отметил он.

20 августа основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. А.Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату ИВЛ. Соратники политика считают, что его отравили.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили на совместной пресс-конференции, что они обеспокоены ситуацией и их страны готовы предоставить А.Навальному медицинскую помощь.

Утром 22 августа А.Навальный был доставлен в Берлин из Омска. Самолет с немецкими медиками прилетел за ним за сутки до этого, чтобы эвакуировать для лечения в берлинской клинике, однако омские врачи отказывались отпустить политика, ссылаясь на его нестабильное состояние.