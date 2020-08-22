Акция солидарности с Хабаровским краем анонсирована сегодня в Петербурге

Впрочем, повестка мероприятия гораздо шире.

Мероприятие называет «Кормим голубей» и должно начаться в два часа дня в центре города. Название отсылает к одной из фраз временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Однако акция объединяет гораздо больше тем, чем солидарность с протестующими хабаровчанами. Петербуржцы выходят уже и для того, чтобы поддержать белорусов, и для того, чтобы покритиковать местных чиновников, и для того, чтобы протестовать против президента России Владимира Путина. В этот раз выскажуться и в поддержку политика Алексея Навального. Как правило еженедельная акция собирает несколько сотен человек и длится часов пять. Полиция практически не вмешивается, но пристально наблюдает. Люди почти не кричат лозунги, а в основном держат различные плакаты и беседуют между собой. Организаторы мероприятия — движения «Открытая Россия», «Агит Россия», проекты «Ягражданин» и «Бессрочный протест».

Подобные акции проходят каждую субботу во многих регионах России. Где-то не обходиться без задержаний.