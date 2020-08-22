Политик Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику «Шарите». По решению близких, оппозиционера перевезли туда на лечение из Омска после того, как омские врачи сообщили свою версию предварительного диагноза. Медики говорят о нарушении обмена веществ. Семья и коллеги Навального, считают, что политик был отравлен. Как сообщил немецкой газете «Бильд» правозащитник Яка Бизиль, состояние оппозиционера и во время полёта и при посадке было стабильным. РИА новости отмечает, что у немецкой клиники сейчас усилены меры безопасности. У здания собралось большое количество журналистов.

Сторонники Алексея Навального накануне провели одиночные пикеты в его поддержку во многих городах страны. В Москве и некоторых других акции закончились задержаниями.

В отделениях полиции оказались 14 человек. Больше всего участников акций в поддержку Алексея Навального силовики задержали в Москве — семь пикетчиков, сообщает сайт ОВД-инфо. Задержания прошли возле Кремля, администрации президента и ФСБ. На главной площади страны в одиночные пикеты встали актрисы Яна Троянова и Ирина Вилкова. Акцию они провели ещё до того как стало известно о том что родным политика дали возможность перевезти его на лечение в Берлин. Полиция задержала актрис и доставила в ОВД Китай-город. Готовящейся родить Вилковой — она держала плакат «Путин отпусти Навального» понадобилась помощь медиков, прямо в отделении у неё отошли воды, позже её отвезли в роддом. За плакаты с требованием расследовать возможное отравление Навального и позволить увезти его на лечение за границу в автозак отправили четырех пикетчиков, стоявших возле здания администрации президента и еще одну активистку у ФСБ. Задерживали людей в Казани и Нижнем Новгороде. Им грозит административное наказание за участие в несогласованной акции. В ряде городов акции прошли без задержаний. В их числе Псков, Волгоград, Краснодар, Астрахань и другие.

Стоит отметить, что закон не запрещает проводить одиночные пикеты. Однако в последние месяцы полицейские задерживают их участников под предлогом, что они нарушают режим изоляции из-за коронавируса.