Следственный комитет считает утечку газа основной версией после взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает агентство ТАСС. Контролировать расследование поручено центральному аппарату ведомства, уточняет РИА Новости.

Взрыв произошёл накануне. По официальным данным, погибли три человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Четверо пострадали. Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семьям погибших власти пообещали по миллиону рублей.