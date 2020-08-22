Следственный комитет считает утечку газа основной версией после взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает агентство ТАСС. Контролировать расследование поручено центральному аппарату ведомства, уточняет РИА Новости.
Взрыв произошёл накануне. По официальным данным, погибли три человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Четверо пострадали. Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семьям погибших власти пообещали по миллиону рублей.
Следственный комитет считает утечку газа основной версией после взрыва в жилом доме в Ярославле
Следственный комитет считает утечку газа основной версией после взрыва в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает агентство ТАСС. Контролировать расследование поручено центральному аппарату ведомства, уточняет РИА Новости.