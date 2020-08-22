Самолёт, летевший из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске. В местном аэропорту агентству ТАСС сказали, что поводом стало ложное срабатывание датчика задымления. На борту было более 420 человек. Посадка прошла благополучно. Источник агентства уточнил, что речь идёт о боинге авиакомпании «Россия».