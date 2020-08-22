Политика Алексея Навального в стабильном состоянии доставили из Омска в Берлин, сообщил Яка Бизиль – глава фонда «Кино во имя мира», занимавшегося транспортировкой. Бизиль уточнил, что стабильным состояние политика было и во время полёта и при посадке. Как только что сообщило агентство Рейтер, оппозиционер уже в немецкой больнице, его привезли а лечение в клинику Шарите. Близкие Навального считают, что его отравили. Они отказались оставлять политика в омской больнице, врачи которой не подтвердили версию об отравлении и заявили, что основной диагноз пациента – нарушение обмена веществ.