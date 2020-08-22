В Хабаровске седьмую субботу подряд прошла акция в поддержку обвиняемого в убийствах бывшего губернатора региона Сергея Фургала.

Шествие как обычно несогласованное с властями началось от площади Ленина. Впервые за всё время протестов они идут больше 40-ка дней — люди, возмущённые арестом бывшего губернатора края Сергея Фургала и назначением нового Кремлём, двинулись по бульвару, чего раньше не делали. Оттуда вышли на другие улицы. Впрочем, отправная и финальная точки остались неизменными. У дома правительства, как и на всем пути шествия, скандировали лозунги в поддержку Фургала, критиковали и призывали отправить в отставку президента Путина, отмечает региональный портал dvhab. Во главе колонии был новый фургаломобиль — микроавтобус, обклеенный портретами экс-губернатора Хабаровского края и лозунгами в его поддержку. На машине появился слоган из песни группы Кино «Перемен требуют наши сердца», ставшей символом протестов в Белоруссии, лозунги в поддержку оппозиции в республике. Еще были сегодня плакаты с пожеланиями выздоровления Алексею Навальному, который оказался в коме из-за возможного отравления. Мэрия Хабаровска оценила число участников шествия в полторы тысячи. Устроители говорят, что людей было в разы больше.

Партия ЛДПР, в которой состоит Сергей Фургал, сегодня проведёт в Москве митинг в его поддержку.