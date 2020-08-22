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11:05, 22 августа 2020

В России за сутки скончался ещё 121 человек с коронавирусом

В России за сутки скончался ещё 121 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб. За последний день зарегистрировали четыре тысячи девятьсот двадцать один новых случай заражения.



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